The Book of Boba Fett: ecco gli easter-egg che forse non avete notato nell'episodio 5

Il capitolo 5 di The Book of Boba Fett ha fatto letteralmente impazzire i fan del franchise di Star Wars per via soprattutto dei suoi profondi legami con The Mandalorian. Voi però, siete riusciti a cogliere tutti gli easter-egg presenti in questo episodio? Se non lo avete fatto, vi diamo una mano noi di Everyeye!

In primo luogo il personaggio di Paz Vizsla è doppiato niente popo di meno che da Jon Favreau, un volto assai noto del franchise nonchè produttore esecutivo proprio dello show con Temuera Morrison. Il suo personaggio è un mandaloriano membro della Tribù durante il regno della Nuova Repubblica, che vive nascosto sul pianeta Nevarro per via del suo grande disprezzo per l'Impero Galattico e per chiunque vi fosse affiliato a causa della Grande Purga.

Molto importante è poi il riferimento alla Notte delle Mille Lacrime, nome designato per la notte in cui è avvenuto l'Assedio di Mandalore ad opera delle truppe della Repubblica guidate da Ahsoka Tano e da cui poi è scaturito l'Ordine 66. Si spera che questo avvenimento possa essere approfondito in un prossimo futuro.

Come non notare poi quel panno con la medesima forma della testa di Grogu intravisto mentre Din Djarin parla con l'Armaiola? Inoltre sono stati mostrati nel corso dell'episodio (qui trovate la nostra recensione del Capitolo 5 di The Book of Boba Fett) anche dei droidi assai simili a quelli visti in Rogue One: A Star Wars Story, in particolare K-2SO. Peli Motto invece stavolta è accompagnata da un droide della serie BD, lo stesso modello di BD-1 presente nel videogioco della saga Star Wars Jedi.

Come molti avranno avuto modo di capire poi, in questo episodio è tornato anche per un piccolo cameo Carson Teva, il pilota della Nuova Repubblica che apparso per qualche attimo nel tentativo di fermare Din mentre sfreccia con il suo nuovo caccia. E la sequenza in cui il Mandoriano prova questa vettura richiama assai visibilmente le atmosfere della trilogia prequel.

Voi avevate notato tutti questi particolari? Fatecelo sapere come sempre nei commenti.