The Book of Boba Fett, su Empire le nuove immagini della serie Star Wars

Dopo le foto dal set di Boba Fett diffuse nei giorni scorsi, il magazine britannico Empire ha pubblicato delle nuove immagini in un numero speciale dedicato a The Book of Boba Fett, la serie dell'universo Star Wars che debutterà il 29 dicembre su DisneyPlus.

La nuova galleria di immagini che proviene dal magazine Empire (e che potete vedere nel tweet a fine articolo) mostra Boba Fett e Fennec Shand, rispettivamente interpretati da Temuera Morrison e Ming-Na Wen: i due sono fianco a fianco, nel tentativo di conquistare l'underworld e rivendicare il territorio un tempo governato da Jabba the Hutt. Nelle foto, vediamo anche un nuovo personaggio alieno: si tratta di una Twi'lek, interpretata dalla celebre Jennifer Beals di Flashdance.

Le aspettative riguardo alla serie Star Wars sono quelle di un mix tra il genere crime, con le lotte di potere tra criminali, e una possibile sotto-trama romantica invocata a gran voce dai fan che non vedono l'ora di vedere Boba e Fennec insieme. Inoltre, The Book of Boba Fett potrebbe recuperare alcune trame lasciate in sospeso nel vasto universo di produzioni del franchise Star Wars.

La rivalità tra Boba Fett e l'organizzazione criminale di Crimson Dawn vista nei fumetti potrebbe tornare anche nella serie TV, in uno scontro di potere che spiegherebbe la sequenza del trailer di The Book of Boba Fett in cui vediamo Boba e Fennec alle prese con un gruppo di guerrieri che hanno degli scudi già noti ai fan del franchise.