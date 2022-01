The Book of Boba Fett, l'episodio 4 ha un enorme buco di trama? Parliamone

Sinora la trama di The Book of Boba Fett si è concentrata soprattutto su quanto accaduto al personaggio prima del suo arrivo in The Mandalorian. Lo abbiamo visto salvare la vita di Fennec Shand e cercare la sua armatura perduta prima del gran ritorno nella serie con Pedro Pascal. Tuttavia potrebbe esserci un problema di continuity.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler della serie.

Nella première di The Book of Boba Fett, abbiamo visto il protagonista uscire dal Sarlacc con un lanciafiamme e cadere sulle spiagge di Tatooine. La sua armatura è stata rubata in seguito da Jawas e presto sarà in possesso di Cobb Vanth.



Nella puntata - ecco tutto ciò da sapere su episodio 4 di The Book of Boba Fett - però Fett e Shand compiono un viaggio di ritorno al Sarlacc, dove posizionano la loro nave sopra le fauci per cercare di capire se l'armatura si trova al suo interno. In seguito Fett tenta di avventurarsi nelle caverne del Sarlacc per cercare l'armatura ma il buco di trama che molti utenti sui social hanno già fatto notare è il seguente: Boba Fett non ha alcun motivo di pensare che la sua armatura sia nel Sarlacc. Nonostante fosse un po' tramortito era chiaramente cosciente quando Jawas gli rubò l'armatura su Tatooine. E anche se l'ipotesi che non si ricordi sia plausibile, è evidente che non poteva essersi dimenticato di averla con sé una volta uscito dal Sarlacc.



Inoltre pare esserci, sempre secondo gli spettatori, una certa confusione temporale, visto che l'episodio sembra suggerire che siano passati anni da quando Fett è stato gettato nel Sarlacc. Ciò significa che ha trascorso molto tempo all'interno della creatura e questa eventualità viene ritenuta improbabile. O in generale, più tempo con i Tusken Raider. Ma in quelle sequenze si vede un bambino Tusken Raider che non sembrava crescere.



Probabilmente tutto quanto verrà chiarito nei prossimi episodi oppure si certificherà che in fondo la memoria di Boba Fett non è così infallibile.

