The Book of Boba Fett, l'episodio 5 da oggi su Disney+: ci sarà anche QUEL personaggio?

Nei suoi primi episodi, The Book of Boba Fett è stato accolto in modo contrastante dai fan di Star Wars. Le storyline parallele che si avvicendano tra di loro hanno reso la narrazione alquanto sconnessa e il ritmo non troppo uniforme. La serie sembra aver deluso il pubblico. Riuscirà l'episodio 5, da oggi su Disney+, a cambiare le cose?

I presupposti ci sono tutti visto che nel finale della puntata precedente è stato anticipato l'arrivo di un personaggio di altissimo profilo. Quando Fennec Shand ha assicurato a Boba che avrebbero reclutato tutto l'aiuto possibile per combattere la crescente minaccia del Pyke Syndicate, si sono udite in lontananza le note dell'inconfondibile colonna sonora di The Mandalorian di Ludwig Göransson, anticipando di fatto la comparsa del Din Djarin di Pedro Pascal.

L'attesissimo episodio 5 di The Book of Boba Fett della durata di 52 minuti, si intitola appunto "Il ritorno del Mandaloriano" e ora l'ex padre putativo del piccolo Grogu ha la possibilità di riunire un esercito per aiutare un altro mandaloriano in difficoltà proprio come il codice etico della sua gente impone. Dopotutto Mando ora è in possesso della Darksaber, che gli conferisce indiscutibili poteri morali per la sua gente.

L'arrivo di Din Djarin in The Book of Boba Fett potrebbe sicuramente migliorare l'andamento generale dello show e conquistare così anche i fan più reticenti del franchise di Star Wars. Voi che ne dite?