The Book of Boba Fett: l'episodio 6 introdurrà Cad Bane da Star Wars: The Clone Wars?

Nel corso dei suoi episodi, The Book of Boba Fett ha più volte suggerito l'arrivo di personaggi più o meno noti dell'universo di Star Wars; ad esempio sono in molti a pensare che a una comparsa futura di Din Djarin, ovvero il protagonista di The Mandalorian, ma il sesto episodio della serie potrebbe vedere concretizzato un nuovo esordio: Cad Bane.

Mentre oggi scopriremo se davvero ci sarà il ritorno del Mandaloriano, il prossimo episodio potrebbe introdurre per la prima volta in live-action Cad Bane, personaggio creato da George Lucas, Dave Filoni e Henry Gilroy, che viene introdotto nella serie animata del 2008 Star Wars: The Clone Wars e che ha poi fatto ritorno sempre in versione animata nella serie più recente Star Wars: The Bad Batch del 2021, sempre ad opera di Filoni. Ora, visto che lo script del sesto episodio di The Book of Boba Fett è co-scritto dallo stesso Filoni è lecito pensare che il personaggio possa effettivamente fare il suo esordio in live-action.

Allo stesso modo, nella seconda stagione di The Mandalorian era stata introdotta per la prima volta in live-action il personaggio di Ahsoka Tano, creato sempre da Filoni, nell'episodio diretto proprio da lui (e poi rivelatosi tra i migliori episodi della serie mai diretti). Il personaggio di Cad Bane sarebbe parte integrante della storia sui cacciatori di taglie di Star Wars e la sua vita al termine delle Guerre dei Cloni rimane ancora avvolta nel mistero. Inoltre Cad Bane e Fennec Shand hanno già avuto uno scontro appunto in The Bad Batch e sarebbe interessante il veder ripetersi di questa dinamica.

The Book of Boba Fett è temporalmente ambientata dopo le vicende de Il ritorno dello Jedi e diversi anni prima di Il risveglio della Forza; protagonista è il cacciatore di taglie Boba Fett insieme alla mercenaria Fennec Shand, le cui avventure iniziano sulle spiagge di Tatooine. Su Everyeye trovate la recensione dell'episodio 4 di The Book of Boba Fett, disponibile su Disney+.