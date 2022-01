The Book of Boba Fett, il terzo episodio e il collegamento con The Mandalorian

Lo show più recente dell'universo Star Wars, The Book of Boba Fett, ha chiaramente qualcosa in comune con The Mandalorian, oltre allo stesso franchise d'appartenenza: per iniziare, i protagonisti sono entrambi dei mercenari. Ma l'episodio 3 di The Book of Boba Fett potrebbe aver rivelato un nuovo collegamento tra le due serie...

Infatti, il terzo episodio di The Book of Boba Fett, disponibile da mercoledì scorso su DisneyPlus, sembra aver risposto ai fan che si domandavano come i due show si sarebbero allineati. Di recente, abbiamo messo a confronto i primi episodi di Boba Fett e The Mandalorian

Come per gli episodi precedenti, anche la puntata intitolata "Le strade di Mos Espa" è ambientata in due linee temporali diverse. Nella timeline principale, Boba Fett (Temuera Morrison) cerca di imporsi come Daimyo di Mos Espa e, insieme a Fennec Shand (Ming-Na Wen) recluta una banda di giovani ladri come esercito personale, con la quale si reca dal sindaco Mok Shaiz. Boba e Fennec trovano solo il maggiordomo che, dopo essere stato catturato, confessa che il sindaco sta lavorando con i Pyke.

In un flashback, vediamo Boba che si reca a Mos Eisley per parlare di affari con il capo dei Pyke, relativamente al tributo per il passaggio nel Mare delle Dune controllato dai Tusken. Quando Boba fa ritorno all'accampamento scopre che i Tusken sono stati uccisi e il villaggio è distrutto.

Ed è proprio questa parte di episodio ad offrire un collegamento tra The Book of Boba Fett e The Mandalorian: avvicinandosi a Mos Eisley, Fett passa vicino a una fila di caschi di Stormtrooper su delle picche e incontra una donna con tre piccoli droidi, dettagli che i fan di entrambe le serie non potranno che ricondurre alla prima stagione di The Mandalorian, più precisamente all'episodio 5 in cui vediamo Din Djarinn (Pedro Pascal) arrivare in città. Un altro dettaglio interessante è che nello stesso episodio assistiamo all'incontro tra Boba Fett e Fennec Shand.

Sembra dunque che il periodo in cui Boba Fett va a Mos Eisley per parlare negoziare con i Pyke sia lo stesso in cui anche Djarinn si trova lì e che, di conseguenza, la collaborazione tra Boba e Fennec sia nata subito dopo gli eventi che vediamo nel flashback della terza puntata di The Book of Boba Fett. Possiamo ipotizzare, dunque, che nei prossimi episodi dello show DisneyPlus vedremo proprio la nascita del rapporto tra Boba e Fennec e che ci siano altri punti di contatto con ciò che abbiamo già visto in The Mandalorian.

Intanto, l'attrice Ming-Na Wen ha risposto alle critiche a The Book of Boba Fett da parte dei fan, affermando che dopo il finale di stagione cambieranno idea. Non ci resta che aspettare: il quarto episodio in uscita il 19 gennaio segnerà infatti il giro di boa per questa prima stagione di The Book of Boba Fett.