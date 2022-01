The Book of Boba Fett: l'ultimo episodio suggerisce l'arrivo di QUEL personaggio?

Quest'oggi è stato diffuso in streaming su Disney+ il quarto episodio di The Book of Boba Fett, il quale potrebbe aver anticipato un grande ritorno di un personaggio per il prosieguo delle vicende che riguardano il celebre cacciatore di taglie dell'universo di Star Wars. Se non avete ancora visto l'episodio in questione, non procedete oltre.

Nel corso della serie è evidente che una delle questioni principali riguarda la guerra con i Pykes, che Boba Fett sta combattendo con il solo aiuto di Fennec e nient'altro a sua disposizione. Chiaramente se dovesse continuare in questo modo, il cacciatore di taglie non potrà uscirne vittorioso, ma è a questo punto che la fedele alleata di Boba Fett gli propone un'alternativa: "I crediti possono comprare i muscoli... se sai dove cercare", gli dice alla fine del quarto episodio di The Book of Boba Fett, e a quel punto la puntata si conclude sulle familiari note di The Mandalorian. L'indizio, quindi, suggerirebbe un futuro cameo di Din Djarin, che pare verrà reclutato da Boba Fett per la guerra in arrivo.

Anche se un cameo di Din Djarin sarebbe eccitante, ed è stato già anticipato da alcuni rumor su Book of Boba Fett, è anche possibile che la colonna sonora di Ludwig Goransson possa riferirsi in maniera generica a qualunque Mandaloriano. Come è anche possibile un'apparizione futura di Bo-Katan e le sue Nite Owls, vista la precedente collaborazione con Mando e Fett.

L'episodio 4 di The Book of Boba Fett vede il protagonista cacciatore di taglie (Temuera Morrison) reduce dalla resistenza all'ascesa nel territorio una volta occupato e governato da Jabba the Hutt. Nella puntata precedente Fett ha eliminato i gemelli Hutt dopo che la nuova banda di cyborg ha sconfitto Black Krrsantan. Ma ora sul pianeta è giunto un nuovo temibile nemico: Pyke Syndicate.

Su queste pagine potete leggere la nostra recensione dell'episodio 4.