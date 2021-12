The Book of Boba Fett: fan impazziti per il debutto di Jennifer Beals nello show

Proprio nel corso dell'episodio introduttivo di The Book of Boba Fett viene svelata una storia di Star Wars mai raccontata , ovvero il destino di Boba Fett dopo Il ritorno dello Jedi e la sua fuga dalle fauci del Sarlacc che lo aveva inghiottito all'inizio della pellicola del 1983. Inoltre, nella puntata c'è spazio anche per un rimando a Star Wars: Episodio II - L'attacco dei cloni, con un'apparizione di Boba Fett bambino e di suo padre, Jango Fett (sempre interpretato da Morrison), decapitato durante la Prima Battaglia di Geonosis. Su queste pagine potete leggere la nostra recensione della premiere di The Book of Boba Fett .

Nel corso del primo episodio di The Book of boba Fett scopriamo infatti che Jennifer Beals interpreta una Twi'lek chiamata Garsa Fwip , proprietaria di una cantina a Mos Espa chiamata Il Santuario. Nel corso di una recente intervista concessa a Variety, ecco cosa ha dichiarato l'attrice a proposito della sua partecipazione alla serie targata Star Wars: "Vuoi scherzare? Voglio dire, sapevo del personaggio ma loro sono davvero bravissimi con questi segreti che tengono sottochiave. Persino quando sono arrivata sul set la prima volta non avevo capito si trattasse di The Book of Boba Fett. Sapevo solo che avrei fatto parte di questa storia".

The Book of Boba Fett ha fatto il suo esordio in streaming su Disney+ nella giornata di ieri e i fan sono rimasti piacevolmente sorpresi quando hanno visto l'entrata in scena di un'icona del cinema degli anni Ottanta. Stiamo parlando di Jennifer Beals , star nota al pubblico per il successo del film cult Flashdance , uscito al cinema nel 1983.

