The Book of Boba Fett, fan impazziti per l'episodio 5: ecco perchè

L'episodio 5 di The Book of Boba Fett è da oggi disponibile su Disney+ e così gli indizi lasciati nel corso della serie hanno finalmente trovato conferma in quello che a detto di molti è forse la puntata più interessante fino ad ora dello show con Temuera Morrison.

Come ampiamente preventivato, Mando è apparso in The Book of Boba Fett portando con se la Darksaber strappata prima dalle grinfie di Moff Gideon e poi presa a Bo-Katan. Din Djarin dimostra di non essere ancora perfettamente a suo agio con la mitica arma, ma nonostante ciò, riesce ad aver la meglio sul klatooiniano di nome Kaba Baiz, pur uscendo un po' acciaccato dal combattimento.

"Mando è tornato. Signore e signori, oggi è davvero una buona giornata", ha osservato un fan di Star Wars all'apparizione di Din Djarin nell'ultimo episodio di The Book of Boba Fett. "Din è tornato, uno dei miei personaggi preferiti di tutti i tempi, è così bello rivederlo", ha detto un altro spettatore.

Gli elogi si susseguono numerosi su Twitter: "Era più un episodio di The Mandalorian che uno di The Book of Boba Fett, ma non mi lamento. La prossima settimana sarà incredibile", ha detto un utente. Un altro ha suggerito inoltre che si tratta molto probabilmente de "Il miglior episodio di Star Wars visto negli ultimi anni", aggiungendo che "era impossibile smettere di sorridere, applaudire e gioire per tutto il tempo".

Voi avete visto l'episodio 5 di The Book of Boba Fett? Diteci la vostra nei commenti.