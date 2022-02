The Book of Boba Fett, i fan non riescono a credere alla valanga di camei di episodio 6!

L'ultimo spot di The Book of Boba Fett aveva fatto salire le aspettative dei fan, aspettative ampiamente ripagate da una valanga di camei inseriti dal nuovo episodio della serie di Star Wars disponibile sulla piattaforma di streaming on demand Disney Plus.

Nella sua interessante natura di nuova frontiera dello spin-off, che mette in pausa la propria storia per permetterle di allargarsi e aprire altre linee narrative, The Book of Boba Fett con episodio 6 (diretto da Dave Filoni) inserisce nella serie tantissimi personaggi vecchi e nuovi che stanno già facendo discutere i fan sui social.

Nel corso dei 45 minuti della puntata, infatti, The Book of Boba Fett vede il ritorno di Cobb Vanth (lo sceriffo interpretato da Timothy Olyphant), ma anche il Mandaloriano di Pedro Pascal, che avrà un ruolo in questo episodio dopo aver rubato la scena la settimana scorsa. Le sorprese però non finiscono di certo qui: a bordo del suo starfighter di Naboo, infatti Din Djarin vola su un remoto pianeta dove incontra RD2D, il celebre droide della saga di Star Wars, che gli mostra la nuova scuola Jedi in fase di costruzione dopo gli eventi della seconda stagione di The Mandalorian.

Addirittura, qualche minuto dopo, ecco spuntare Luke Skywalker, Ahsoka Tano e Grogu, il cui destino sarà al centro della puntata, e tramite questi tre eroi cult della saga la puntata si aprirà a citazioni e riferimenti a Clone Wars, La vendetta dei Sith, Anakin Skywalker e il Maestro Yoda. Come se tutto questo non bastasse, nel finale si trova spazio anche per l'esordio ufficiale di Cad Bane, il temibile pistolero che debutta nel live-action.

