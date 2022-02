The Book of Boba Fett, i fan piangono per il destino di QUEL personaggio

I social network sono sempre più un luogo dove si scambiano commenti e opinioni su ciò che si vede in TV: non solo Sanremo, ma anche le proprie serie preferite, ed è questo il caso di The Book of Boba Fett, la serie dell'universo Star Wars che è giunta alla sua settima e ultima puntata.

Come ogni finale che si rispetti, anche l'ultimo episodio di The Book of Boba Fett ha generato reazioni contrastanti (se volete sapere che cosa ne pensiamo, qui potete trovare la nostra recensione di Boba Fett 1x07) e gli spettatori hanno affidato ai social media i loro commenti a caldo, soprattutto per quanto riguarda il lutto per uno dei personaggi della saga.

Tra i numerosi cameo in The Book of Boba Fett che abbiamo visto nell'episodio 6, c'è stato anche quello di Cad Bane, che nell'ultima puntata è morto proprio per mano del protagonista dello show, interpretato da Temuera Morrison, tornato a riprendersi la scena dopo essere stato accantonato per alcune delle puntate precedenti.

Il colpo di scena inatteso ha fatto discutere i fan: in calce all'articolo trovate alcune delle reazioni affidate a Twitter, tra chi piange la scomparsa di Cad Bane e chi trova ironiche le circostanze della sua morte.

Anche la scena post-credit di The Book of Boba Fett ha generato reazioni di sollievo ed entusiasmo, svelando che Cobb Vance non è caduto per mano di Cad Bane, ma è immerso nella vasca di Bacta che lo aiuterà nel recupero dalle ferite riportate durante lo scontro.