The Book of Boba Fett, i fan di Re Conan sono al settimo cielo per la nuova serie

Quell'immagine finale di Star Wars: The Mandalorian 2 dedicata a Boba Fett è sicuramente un ritorno alla ribalta del cacciatore di taglie mandaloriano e al contempo ha mandato in visibilio i fan di Conan il Barbaro, perché i due personaggi sembrano condividere tanto.

"Orfano, mercenario, ladro, assassino e poi, finalmente, Re. Vive secondo un rigido codice d'onore ma ha la guerra nel sangue. I suoi alleati sono raramente suoi amici e molti di loro muoiono o lo lasciano indietro". Questa descrizione appartiene a Conan da quasi un secolo e adesso è quasi del tutto applicabile anche a Boba Fett.



Il Capitolo 16 di The Mandalorian si chiude proprio con un breve teaser post credit, che ci mostra il letale personaggio interpretato da Temuera Morrison in compagnia di Fennec Shand, intenti a spodestare Bib Fortuna dal trono che fu di Jabba The Hutt. A quanto pare la nuova produzione partirà proprio da queste premesse per espandere la storia di Boba:

"The Book of Boba, una nuova serie originale, con protagonista Temuera Morrison e Ming-Na Wen, prodotta da Jon Favreau, Dave Filoni e Robert Rodriguez, ambientata nella stessa timeline di The Mandalorian. In arrivo su Disney+ a dicembre 2021".

In un primo tempo si è pensato che potesse trattarsi di un libro vero e proprio, ma ora è arrivata la conferma che si tratterà di un'altra serie, da aggiungere ai numerosi annunci del Disney Investor Day. Probabilmente gli autori hanno ritenuto di attendere l'ultima puntata di The Mandalorian per non rovinare la sorpresa ai fan.

Visto il periodo di uscita, c'era anche chi credeva potesse trattarsi della terza stagione di The Mandalorian, con l'uscita di scena di Din Djarin, ma è confermato che saranno due produzioni ben distinte.



Non resta che attendere l'esplosiva fine del 2021!