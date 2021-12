The Book of Boba Fett, i fan di Star Wars stanno amando il ritorno di QUEI personaggi!

Il primo episodio di The Book of Boba Fett, la nuova serie tv di Lucasfilm realizzata per la piattaforma di streaming on demand Disney Plus, nasconde tantissimi riferimenti ai film di Star Wars, ma i fan sui social stanno impazzendo per uno in particolare.

Nel corso del primo episodio, diretto da Robert Rodriguez, quando Boba Fett entra nello stabilimento di Garsa Fwip, gli spettatori si trovano di fronte ad alcuni volti familiari e un certo riff molto orecchiabile: merito della Max Rebo Band, il celebre gruppo musicale di Tatooine comparso per la prima volta in Il ritorno dello Jedi.

Il personaggio di Max Rebo ha immediatamente conquistato il cuore dei fan di Star Wars che si sono 'sintonizzati' su Disney Plus per vedere il primo episodio di The Book of Boba Fett, che in questi minuti stanno assediando Twitter per rendergli omaggio. Sebbene in passato, dopo il suo esordio al cinema, Max sia apparso o sia stato citato in numerosi progetti legati al franchise di Star Wars, questa è la prima apparizione live-action dai tempi de Il ritorno dello Jedi, uscito nel 1983. E con Garsa Fwip (la proprietaria della Cantina interpretata da Jennifer Beals) che avrà probabilmente un ruolo da svolgere nei prossimi episodi di The Book of Boba Fett, non possiamo escludere un'altra apparizione del musicista preferito dei fan di Star Wars. Suonala ancora, Max!

Per altre letture, scoprite la storia mai raccontata di Star Wars svelata in The Book of Boba Fett.