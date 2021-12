The Book of Boba Fett, i fan trovano la serie noiosa: ecco perché

Oggi è finalmente arrivato il primo episodio di The Book of Boba Fett, che abbiamo commentato per voi in una recensione. Il personaggio fa il suo ritorno nell'Universo di Star Wars da vero protagonista. Ma come è stata accolta la serie? Sui social molti l'hanno definita noiosa. Vediamo insieme cosa hanno detto.

Si tratta sicuramente di un prodotto più introspettivo e misurato rispetto ad altri ambientati nella Galassia, e questo a molti fan non è andato giù. Forse complice è l'uscita di un episodio per volta su Disney+, al posto dell'intera stagione tutta insieme come fa Netflix. Questo, infatti, porta il pubblico ad analizzare con più attenzione la puntata che si ritrova davanti, e se si tratta di qualcosa di introduttivo e quindi necessariamente più lento, è difficile che venga apprezzato se non si può proseguire subito. Tutti si aspettavano infatti più azione, o comunque qualcosa di spettacolare. Un fan ha addirittura affermato di trovare lo show "noioso", soprattutto se paragonato a WandaVision. Un confronto difficile da sostenere per molte serie, se dobbiamo essere onesti.

Mentre molti si sono uniti al "noioso", tanti altri sono stati i commenti su The Book of Boba Fett. Infatti un altro utente Twitter ha detto di non apprezzare molto il fatto che Boba Fett si tolga l'elmetto in continuazione. Secondo lui dovrebbe essere più "misterioso", prendendo ispirazione da The Mandalorian. Ma non finisce qui, perché i commenti non riguardano solo la trama o i personaggi, ma anche la fotografia, definita davvero troppo scura. Insomma, tanti i motivi per cui i fan sono stati poco soddisfatti di questo inizio. Adesso si spera che, con il passare del tempo, la serie migliori e i personaggi diventino più interessanti. Noi restiamo in attesa, nel frattempo vi annunciamo alcuni futuri ritorni in The Book of Boba Fett.