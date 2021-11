The Book of Boba Fett, Favreau: 'Boba sarà diverso nella serie'

Il celebre personaggio dal casco verdem, Boba Fett, è apparso spesso in prodotti audiovisivi e videogiochi. Adesso otterrà finalmente uno spin-off tutto suo, The Book of Boba Fett, in arrivo nel periodo natalizio. Favreau ha raccontato a Empire che la serie esplorerà il vuoto di potere lasciato della morte di Jabba ne Il ritorno dello Jedi.

Recentemente il produttore esecutivo ha rivelato numerosi dettagli su The Book of Boba Fett, ma adesso il suo ideatore, Jon Favreau, entra più nello specifico. Come sappiamo Boba è uno spietato mercenario di professione, che secondo quanto dichiarato da colui che ha ideato lo show, avrà diversi problemi con il suo ruolo di leader ereditato.

"C'è un vuoto di potere […] perché Jabba non c'è più. Jabba era chiaramente un leader molto forte e imponente, di cui la gente aveva molto timore e che sembrava governare con il pugno di ferro. Si tira fuori qualcuno di questo tipo dall'ecosistema di Tatooine – e Hutt Space in generale – e si ha l'opportunità di maturare nel genere gangster."

Una dichiarazione interessante, che andrebbe decisamente a cambiare le carte e ad alzare le aspettative. "Nonostante Boba Fett sia un cacciatore di taglie davvero esperto, non ha alcuna esperienza nel gestire un sindacato criminale o le forze […] Ovviamente non è un novellino. È un esperto, come vediamo, in numerose aree. Ma questa volta, sta cercando di passare a un'altra posizione". Cosa ne pensate di questa nuova versione di Boba che potremo presto vedere?

Intanto vi lasciamo con il trailer di The Book of Boba Fett, in arrivo su Disney+ a partire dal 29 Dicembre.