The Book of Boba Fett, Fennec Shand protagonista del nuovo trailer

Dopo circa un anno trascorso nell'ombra, l'universo di Star Wars sta finalmente per tornare sullo schermo. Grazie agli eventi della seconda stagione di The Mandalorian, la serie The Book of Boba Fett farà il suo debutto con il suo primo episodio su Disney+ tra poche ore. L'iconico cacciatore di taglie è tornato.

L'obiettivo è riempire il vuoto lasciato da Jabba the Hutt aprendo un negozio su Tatooine, e sperando di prendere il controllo del pericoloso mondo sotterraneo della galassia.



Boba Fett è affiancato nella serie da Fennec Shand, leggendaria assassina interpretata da Ming-Na Wen. Shand è stata il ponte di Boba Fett nelle prime due stagioni del mondo di The Mandalorian e ora sarà il suo braccio destro. E due giorni prima della première, Disney ha pubblicato un teaser trailer incentrato esclusivamente sulle abilità di Fennec Shand come killer.



Wen ha debuttato nel ruolo di Shand nella prima stagione di The Mandalorian, salvo sembrare apparentemente uccisa al termine del suo episodio, in quello che sembrava essere il preludio all'arrivo di Fett; ricordiamo che in passato Disney impedì a Boba Fett di comparire in Solo, spin-off sul personaggio interpretato da Alden Ehrenreich.

Una mezza verità, visto che proprio Boba Fett salvò la vita a Fennec Shand e i due da quel momento sono diventati complici. Wen non pensava di tornare nel ruolo di Shand e ora addirittura farà parte dello spin-off su Boba Fett.

Tre giorni fa Disney ha pubblicato il trailer natalizio di The Book of Boba Fett.