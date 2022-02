The Book of Boba Fett: il finale anticipa l'arrivo di altri spin-off della saga?

Con il settimo episodio condiviso oggi per lo streaming, si è ufficialmente conclusa The Book of Boba Fett e attualmente non siamo sicuri se verrà prodotta oppure no una seconda stagione dello show con Temuera Morrison; quel che è certo è che arriveranno altri spin-off di The Mandalorian e questa serie potrebbe aver spianato loro la strada.

Dopo una prima parte di stagione un po' fiacca, negli ultimi tre episodi The Book of Boba Fett ha certamente subito una svolta grazie alla clamorosa partecipazione di personaggi come il Mandaloriano, ma anche di Ashoka Tano e il ritorno di Luke Skywalker, intento ad addestrare nelle vie dei Jedi il piccolo Grogu. Ebbene, l'intera stagione di The Book of Boba Fett non solo fa da collante a The Mandalorian 3 che potrebbe arrivare a Natale, ma anche ad esempio allo spin-off annunciato su Ashoka Tano che seguirà l'ex-Jedi interpretata da Rosario Dawson (e introdotta nella seconda stagione di The Mandalorian).

Lukę Skywalker stesso potrebbe tornare, dato che l'ultimo scambio di battute con Ashoka Tano nel pianeta in cui il Maestro Jedi sta costruendo la sua scuola suggerisce un possibile incontro futuro tra i due (così come potrebbe far ritorno anche Hayden Christensen nei panni di Anakin Skywalker magari in alcuni flashback).

Infine, sebbene sia stato apparentemente ucciso nel suo scontro finale con Boba Fett, anche il personaggio di Cad Bane potrebbe tornare, dato che il sistema che regola il suo respiro artificiale è ancora in funzione quando viene inquadrato per l'ultima volta (e anche perché sarebbe un peccato disfarsi di un personaggio simile solo per farlo apparire in un paio di episodi). Potrebbe avere uno spin-off tutto suo?

Staremo a vedere cosa succederà... Intanto vi lasciamo alla nostra recensione del finale di The Book of Boba Fett, da leggere rigorosamente al termine della visione dell'episodio.