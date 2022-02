The Book of Boba Fett, il finale sorprende i fan: meglio di The Mandalorian 2

Un po' a sorpresa, il finale di The Book of Boba Fett rilasciato in streaming la scorsa settimana ha fatto meglio dell'episodio conclusivo di The Mandalorian 2 andato in onda a partire dal 18 dicembre su Disney+.

In the Name of Honor infatti, stando a quanto riportato dagli analisti, nei primi 5 giorni di programmazioni sulla piattaforma streaming è stato visto da ben 1,5 milioni di telespettatori negli USA mentre, il Capitolo 16 della serie con protagonista Pedro Pascal si è fermato a soli (si fa per dire) 1,1 milioni di telespettatori.

Secondo alcuni, questo aumento considerevole di visualizzazioni (circa il 36% in più) dipenderebbe anche dal fatto che nel corso di questo ultimo anno e mezzo è considerevolmente aumentato il numero di abbonati a Disney+. Si calcolano infatti 11,8 milioni di utenti in più rispetto al 2020 e a sembra che livello globale la casa di Topolino possa attualmente contare su circa 129,8 milioni di utenti di cui 42,9 milioni suddivisi tra Stati Uniti e Canada.

Per adesso, il finale di Loki è stato l'epilogo maggiormente visto di uno show di Disney+ con 1,9 milioni di spettatori nei primi 5 giorni di programmazione ma il risultati di The Book of Boba Fett non sono di certo di second'ordine e testimoniano come la serie dedicata all'ex cacciatore di taglie sia cresciuta nel corso delle settimane.

Non sappiamo ancora se ci sarà una stagione 2 di The Book of Boba Fett ma al momento, questi risultati fanno piuttosto ben sperare. Voi che dite, vedremo ancora Temuera Morrison in una serie tutta sua? Ditecelo nei commenti.