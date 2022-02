The Book of Boba Fett, il gran finale da oggi su Disney+: tutti i cameo attesi dai fan

Il gran finale di The Book of Boba Fett è da oggi disponibile su Disney+ e visti i grandi ritorni dell'episodio 6, in molti si aspettano le apparizioni di numerose vecchie conoscenze del franchise di Star Wars anche in questo epilogo della prima stagione.

E mentre Temuera Morrison già pensa al prossimo futuro di The Book of Boba Fett, vediamo insieme quali personaggi i fan vorrebbero ricontrare in questo ultimo capitolo dedicato alle vicende dell'ex cacciatore di taglie. Gli episodi precedenti ci hanno permesso di riabbracciare icone del calibro di Luke Skywalker, R2-D2, Grogu, Ahsoka Tano e Cad Bane... Ma chi è il prossimo?

Una serie di tweet divenuti virali nelle ultime ore, ipotizzano l'apparizione di Qi'ra di Emilia Clarke e il sempre amatissimo Chewbecca. Vari fan sembrano particolarmente eccitati dalla prospettiva di vedere Bossk, il cacciatore di taglie Trandoshan introdotto, come Fett, in L'Impero colpisce ancora. Il principe Xizor, il leader del potente sindacato del Sole Nero, è un altro personaggio che molti telespettatori vorrebbero vedere. È stato citato nei fumetti, quindi sappiamo che è ancora canonico e sarebbe un affascinante antagonista per Fett.

Alcuni fan poi, sono convinti che questa sia l'occasione giusta per far riapparire l'Ian Solo di Alden Ehrenreich mentre qualcuno spera addirittura di veder comparire Omega, che tutti sappiamo essere la "sorella" proprio di Boba Fett. Voi chi vorreste rivedere? Diteci la vostra nei commenti.