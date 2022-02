The Book of Boba Fett: guardate la nuova action figure della Black Series

Avevamo visto qualche mese fa la Black Series di Star Wars, che presentava le action figure di The Book of Boba Fett. Hasbro, adesso, è andato all-in con l'ultima versione in esclusiva di Tython Jedi Ruins di The Black Series (Boba Fett). Guardatela in fondo all'articolo!

I preordini avrebbero dovuto essere resi pubblici la scorsa settimana, ma sono stati ritardati all'ultimo minuto. Tuttavia, la figure è stata lanciata oggi, 8 Febbraio, a un giorno dal gran finale, su Walmart al prezzo di $ 31,49 insieme alle figure di Star Wars Black Series Dark Trooper e Vintage Collection Din Djarin (Morak).

Come potete vedere nelle foto, la figure si basa sull'aspetto del Boba Fett di Temuera Morrison, che vediamo nell'armatura di Star Wars: The Mandalorian. Con il personaggio troviamo anche diversi accessori come una pistola, un blaster, un jetpack e un casco rimovibile.

Come notato in precedenza, l'action figure di Boba Fett è in realtà l'ultima di una lunga serie di uscite di action figure che hanno debuttato con lo show The Book of Boba Fett su Disney+. Quasi tutti questi oggetti sono stati mostrati nel corso degli degli eventi promozionali settimanali di Lucasfilm / Disney Bring Home the Bounty / Bonus Bounty. E sembra che questo potrebbe non essere l'ultima action-figure in arrivo.

Adesso, in ogni caso, attendiamo l'atto conclusivo della serie in arrivo il 9 Febbraio su Disney+: ecco il poster finale di The Book of Boba Fett.