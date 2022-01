The Book of Boba Fett fa meglio di Hawkeye: esordio sorprendente su Disney+

The Book of Boba Fett ha fatto il suo esordio negli scorsi giorni su Disney+, ottenendo risultati eccellenti e facendo addirittura meglio del primo episodio di Hawkeye, la serie dedicata ad Occhio di Falco che ha debuttato sulla piattaforma streaming il 24 novembre.

Secondo Samba TV, un'azienda di rating che misura il numero degli spettatori in streaming su oltre 46 milioni di dispositivi TV in giro per gli USA, 1,7 milioni di famiglie statunitensi si sono sintonizzate sul primo episodio di The Book of Boba Fett nei suoi primi cinque giorni su Disney+. Il totale dei telespettatori calcolati nella prima settimana di messa in onda è superiore del 13% rispetto a quelli ottenuti dal primo episodio di Hawkeye.

Ciò dimostra senza ombra di dubbio la scelta vincente compiuta da Disney+ che, ha deciso di dare una nuova opportunità ad uno dei personaggi più amati del franchise di Star Wars. Va sottolineato comunque che The Book of Boba Fett ha fatto meno bene di Loki, la prima grande produzione rilasciata di mercoledì, che ha ottenuto oltre 2,5 milioni di telespettatori nella sua prima settimana su Disney+.

Se volete saperne di più, date un'occhiata alla nostra recensione di The Book of Boba Fett e, fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di questa nuova serie dedicata all'iconico cacciatore di taglie.