The Book of Boba Fett: l'interprete di Fennec Shand è speranzosa per una seconda stagione

Mentre i fan esultano per la scena post-credit dell'ultimo episodio di The Book of Boba Fett, sui social sono già iniziate le speculazioni riguardo il futuro della serie. In particolare, sono lievitate le speranze per una seconda stagione di The Book of Boba Fett in seguito a un tweet, poi rimosso, di Ming-Na Wen, interprete di Fennec Shand.

Nel tweet in questione, infatti, l'attrice si riferiva ai sette episodi andati in onda come alla "prima stagione", innescando l'entusiasmo dei fan per un seguito della serie, nonostante non ci siano dei piani ufficiali per proseguire The Book of Boba Fett. Così, l'attrice, dopo aver cancellato il primo tweet, ne ha postato un altro, che potete esaminare in fonda alla notizia, in cui spiega come si fosse trattato semplicemente di un errore, anche se spera sinceramente in una seconda stagione.

Qui di seguito potete leggere nel dettaglio le parole di Ming-Na Wen: "Tutti sono saltati alle conclusioni quando ho parlato di prima stagione. In che altro modo avrei dovuto chiamarla?!! Per fare chiarezza, questo non vuol dire che ci sia una seconda stagione, anche se sto incrociando le dita! Godetevi tutti i capitoli di The Book of Boba Fett!".

Anche voi avete apprezzato la "prima" stagione di The Book of Boba Fett e sperate in una seconda? Vi invitiamo a scrivercelo nei commenti e vi consigliamo la lettura della nostra recensione dell'episodio finale di The Book of Boba Fett.