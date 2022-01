The Book of Boba Fett, Kevin Smith sul casco di Boba: 'dovrebbe indossarlo sempre!'

I fan di Star Wars avranno notato una sostanziale differenza tra Din Djarin e Boba Fett, i due amati personaggi infatti utilizzano il proprio casco in maniera molto differente e il regista Kevin Smith ha espresso la sua opinione al riguardo, dopo l'ultimo episodio di The Book of Boba Fett.

Parlando nel suo podcast show Fatman Beyond della serie The Book of Boba Fett attualmente in streaming su Disney+, il regista si è soffermato particolarmente sul dettaglio degli elmi indossati dai protagonisti. Come fa notare Smith, il mistero dell'elmo di un Mandaloriano è ciò che ha reso Boba Fett un'icona.



L'ultimo episodio della serie è stato interamente dedicato a Mando (Din Djarin), e c'è stata qualche opinione divisiva su quella decisione. Il regista sostiene che questo nuovo episodio mette in evidenza solo un punto importante: l’elmo è più efficace se rimane indosso.



"Una delle cose che ho amato di Boba Fett per la maggior parte della mia vita è che non gli abbiano mai tolto il casco. E nella serie ora, siamo abituati a Boba Fett che si limita a seguire lo stile naturale di Charlie Brown e cose del genere. Capisco dal punto di vista della trama che non è un Mandaloriano. Sto solo dicendo che vedere Din Djarin in questo episodio, questo ragazzo che non si toglie mai il casco, rende ogni scena più interessante" ha concluso.



Lo stesso Temuera Morrison ha spiegato perché il suo Boba si toglie il casco spesso, voi che cosa ne pensate, siete d'accordo con Smith? Fatecelo sapere nei commenti! Vi lasciamo con la nostra recensione del quinto episodio The Book of Boba Fett.