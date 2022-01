The Book of Boba Fett, Krrsantan aveva un nome provvisorio: ecco quale

The Book of Boba Fett è giunta al terzo episodio e i fan si stanno godendo alcuni nuovi personaggi, tra cui il cacciatore di taglie wookie di nome Black Krrsantan, apparso per la prima volta in Darth Vader 1 sette anni fa. Kieron Gillen, colui che ha creato il personaggio ha spiegato la pronuncia del nome e... un altro particolare.

Black Krrsantan si legge K-rur! san-tan, come spiegato dallo stesso Gillen, che in un post successivo ha svelato il nome provvisorio del personaggio durante la creazione. Su Everyeye trovate la nostra recensione di The Book of Boba Fett - episodio 3.



"Giuro che non è uno scherzo. Sono appena tornato alla mia prima bozza per Darth Vader 1. Il mio nome in lavorazione per Black Krrsantan era Newbacca. Onestamente, tornare alle mie prime bozze e trovare nomi funzionanti per tutti i miei personaggi potrebbe essere un esercizio divertente. C'è un sacco di RICERCA e SOSTITUZIONE mentre mi muovo per finalizzare una sceneggiatura" ha dichiarato l'autore.



Nei fumetti Black Krrsantan ha una storia oscura; caduto in disgrazia, egli lasciò il suo pianeta natale solo per diventare un combattente in una fossa di gladiatori. Fuggì e divenne un cacciatore di taglie, lavorando alle dipendenze di Jabba the Hutt e occasionalmente di Darth Vader. Anche Boba Fett e Black Krrsantan si conoscono nei fumetti avendo lavorato insieme in alcuni frangenti. Tuttavia nell'ultimo episodio di The Book of Boba Fett non è chiaro se i due personaggi si siano mai incontrati in passato.



