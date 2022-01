The Book of Boba Fett, ci sarà anche Luke Skywalker? La riposta del cast!

Nonostante abbia scommesso sulla stessa formula dietro il successo di The Mandalorian, non sta sortendo grandi apprezzamenti The Book of Boba Fett, serie spin-off sul cacciatore di taglie di Star Wars. Ora però, un incredibile cameo potrebbe ridarle nuova linfa vitale: ed è proprio quello di Luke Skywalker, come in The Mandalorian.

Non hanno spostato di molto i pareri sulla serie i nuovi episodi di The Book of Boba Fett, il nuovo spin-off di Lucasfilm che è a sua volta, in realtà, un prodotto derivativo del sotto-universo aperto dal fortunatissimo The Mandalorian, arrivato già alla sua seconda stagione e pronto per la terza. È stato un fallimento apparentemente inaspettato, che come per altre serie a distribuzione lunga potrebbe comunque cambiare tendenza. Ed è stato inaspettato soprattutto perché, per certi aspetti, questa nuova stagione sarebbe dovuta somigliare quasi alla terza sul Mandaloriano.

Lo stesso set – il magico Video Wall – e in parte anche la stessa squadra, con Jon Favreau e Dave Filoni a fare da guide a questo nuovo sotto-universo e potendo contare sulla regia di un mostro sacro come Robert Rodriguez. Se parliamo di ambientazioni poi, le due serie ne condividono molte, soprattutto per quelle bettole a metà fra il fanta-western e il gangster movie che George Lucas, dal canto suo, aveva abbozzato sullo sfondo della grande storia di Star Wars. Si riparte dalle piazze di Jabba e dai saloon di Mos Isley per ristabilire il comando, dopo l’interregno di Bib Fortuna, del cacciatore di taglie più temibile di tutto l’Orlo Esterno, dopo la sua “impossibile” fuga dal Sarlacc in The Book of Boba Fett.

C’è ancora da attendere per tirare le somme, anche perché c’è ancora molto da introdurre prima del finale di stagione. Tanti i nuovi personaggi di The Book of Boba Fett che impareremo a conoscere nei prossimi episodi e che potrebbero mettere i bastoni fra le ruote all’ascesa di Boba (Temuera Morrison) e di Fennec Shand (Ming-Na Wen). Fra questi però, ci potrebbe anche essere un antico nemico, che potrebbe fare la sua apparizione nello stesso modo in cui è avvenuto nel finale della seconda stagione di The Mandalorian.

Stiamo ovviamente parlando di Luke Skywalker, interpretato da un Mark Hamill ringiovanito a suon di CGI, vista l’ambientazione della serie dopo i fatti de Il Ritorno dello Jedi. E visto che si vocifera di importanti camei in arrivo, un intervistatore di TV Line ha chiesto ai protagonisti se non si trattasse proprio di lui: “Di chi stiamo parlando? Chi è questo ragazzo, Luke Skywalker? Siamo qui per parlare di Boba Fett. Non di questo ragazzo che hai appena menzionato. Non è in quegli altri film, quelli grandi? Questo è il libro di Boba, niente di più”. Ha ironizzato così Temuera Morrison, glissando la domanda senza offrire né smentita né conferma. Staremo a vedere. A voi la serie sta piacendo? Ditecelo nei commenti!