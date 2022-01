The Book of Boba Fett: il Mandaloriano ritorna in una location de La Minaccia Fantasma

Ebbene sì, come ampiamente suggerito dal finale del quarto episodio, il Mandaloriano è tornato in The Book of Boba Fett e lo ha fatto in modo speciale, facendo impazzire i fan per l'episodio 5, che vi ricordiamo essere attualmente disponibile su Disney+.

Prima di procedere nella lettura, teniamo ad avvisare che seguiranno spoiler riguardanti il quinto episodio di The Book of Boba Fett. Detto questo, il capitolo 5 reintroduce Mando ricollegandosi al finale della seconda stagione di The Mandalorian. Infatti, lo show decide di concentrarsi interamente su Din Djarin in questo episodio, mostrando in quali attività è coinvolto prima di arrivare all'accordo con Fennec Shand.

In questo caso, vogliamo porre l'attenzione su una delle location visitate dal Mandaloriano nel corso dell'episodio, ovvero il Canyon del Mendicante di Tatooine. Infatti, i fan di Guerre Stellari ricorderanno che ne La Minaccia Fantasma propio quella location è teatro della gara di sgusci vinta da un giovanissimo Anakin Skywalker. Ebbene, nel capitolo 5 di The Book of Boba Fett, vediamo ora sfrecciare Mando in quelle stesse lande per testare il suo nuovo caccia stellare N-1. Dunque, lo show è riuscito nuovamente ad onorare degnamente il passato di Guerre Stellari, confezionando un omaggio a La Minaccia Fantasma molto apprezzato dai fan, come mostrato dal tweet che potete visionare in calce alla notizia.

Voi avete apprezzato il ritorno di Din Djarin e il parallelo con La Minaccia Fantasma? Fatecelo sapere nei commenti. Inoltre, vi invitiamo anche a dare una letta alla nostra recensione del capitolo 5 di The Book of Boba Fett e a dirci la vostra sulla serie.