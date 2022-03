The Book of Boba Fett, dopo un mese lo show Star Wars continua a dominare le classifiche

Nonostante sia passato un mese dal debutto dell'ultimo episodio di The Book of Boba Fett, la serie Disney+ resta in testa alle classifiche degli show che hanno generato più interesse ed engagement da parte del pubblico statunitense, come rivelano i dati elaborati da Parrot Analytics per la testata The Wrap.

Secondo la classifica che potete vedere nel tweet a fine articolo, The Book of Boba Fett resta saldo in testa alla classifica delle serie più richieste dal pubblico negli Stati Uniti, con un engagement 39 volte maggiore rispetto alla media degli show.

Dietro alla serie Disney+, troviamo Peacemaker, la serie DC Comics che è andata in onda su HBO Max più o meno nello stesso periodo, mentre al terzo posto vediamo 1883, la serie prequel di Yellowstone, franchise di punta di Paramount+.

Fanno parte della top ten anche le serie Amazon Prime Video La Leggenda di Vox Machina e La Ruota del Tempo, la miniserie Netflix Inventing Anna, la serie HBO The Gilded Age (che in Italia debutterà il 21 marzo su Sky Serie), la serie reboot Bel-Air di Peacock e le serie Hawkeye e Pam & Tommy incluse nel catalogo Disney+ italiano.

In quanto statistiche settimanali, i dati risentono ovviamente di oscillazioni verso l'alto e verso il basso, ma la testata rivela che analizzando il lungo periodo, The Book of Boba Fett sembra aver raggiunto un numero complessivamente minore di spettatori rispetto a The Mandalorian, sebbene il successo del finale di The Book of Boba Fett abbia superato gli spettatori del finale di The Mandalorian 2.

Nonostante questi dati, non sappiamo ancora se ci sarà una stagione 2 di The Book of Boba Fett: nell'attesa dei prossimi appuntamenti aziendali Disney che potrebbero rivelare i futuri piani per le serie dell'universo Star Wars, restate sulle nostre pagine per ogni aggiornamento sui vostri show preferiti!