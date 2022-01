The Book of Boba Fett, Ming-Na Wen afferma: 'I fan cambieranno idea dopo il finale'

I primi episodi di The Book of Boba Fett non sono stati accolti in maniera entusiastica dai fan di Star Wars, sicuramente non allo stesso modo in cui fu ricevuto l'arrivo di The Mandalorian. Tuttavia, la co-protagonista dello show Ming-Na Wen ha affermato che quegli stessi fan scettici cambieranno il loro atteggiamento dopo il finale di stagione.

Parlando ai microfoni di RadioTimes, Ming-Na Wen ha affermato infatti che il finale di The Book of Boba Fett metterà la serie sotto un'altra luce rispetto a quanto visto in questi primi episodi della stagione: "Spero davvero che tornino indietro e la rivedano daccapo in un'unica soluzione, la vedranno sotto una luce diversa, sapere come si evolveranno le cose - e qui cerco di stare molto attenta alle parole che pronuncio - e come tutti gli elementi si uniranno. E' questo che è così grandioso con i produttori Jon [Favreau] e Dave [Filoni]. Conoscono così bene questo universo, su Star Wars, e sono così fan da sapere come posizionare le cose e mettere delle sorprese che nessuno si aspetterebbe".

Wen ha continuato: "E poi d'un tratto... scaccomatto. Quindi sì, bisogna aspettare. Stiamo aspettando quella vittoria. Quel colpo finale. E non è solo l'ultimissimo episodio, ma in ogni episodio c'è una nuova cosa, dei nuovi elementi che alla fine speriamo sorprenderanno i fan. So che hanno sorpreso me".

In una recente intervista Temuera Morrison ha scherzato che anche per i suoi gusti Boba Fett parla troppo nella serie: "Non ho avuto molto successo perché speravo di non dire quanto ho detto nei primi due episodi", ha spiegato Morrison in un'intervista a NME. "Parlo fin troppo. In effetti, all'inizio, stavo cercando di trasmettere le mie battute a Ming-Na Wen. Ho detto: 'Mi scusi regista, sento davvero che Ming-Na dovrebbe dire queste battute, perché voglio rimanere misterioso."

In attesa del nuovo episodio, potete leggere la recensione del terzo di The Book of Boba Fett.