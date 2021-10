The Book of Boba Fett, Ming-Na Wen anticipa un divertente video promozionale

Manca ancora un po' per il debutto di The Book of Boba Fett su Disney+, ma una delle star della serie, Ming-Na Wen, è attualmente al lavoro su un nuovo video promozionale. Quando lo vedremo?

Anche quando non è sul set, Ming-Na Wen non riesce a dimenticare Star Wars.

L'interprete di Fennec Shand ha infatti rivelato con una foto su Instagram di stare realizzando in differita nuovi contenuti legati alla seconda serie tv live-action di Star Wars, The Book of Boba Fett.

"Quanto adoro @disney? Abbastanza da lavorare per loro anche nel mio giorno libero. Questo, o sono davvero attrezzata per i selfie!" ha scritto nella caption del post che trovate anche in calce alla notizia "Al momento sono a Città del Messico per le riprese di #GlitterandDoom, ma ho appena girato un divertente promo per #thebookofbobafett & @disneyplus".

Considerata la location e l'abbigliamento dell'attrice, è possibile che si tratti di un video promozionale in stile featurette dello show, magari da mostrare in occasione del Disney+ Day il prossimo 12 novembre, il giorno in cui verrà celebrata la piattaforma streaming di casa Disney, e verranno rivelati e lanciati tanti nuovi contenuti.

The Book of Boba Fett sarà davvero esplosivo se vogliamo fidarci delle parole di Robert Rodriguez, uno dei registi del nuovo show di Disney+, ma per poterlo appurare non ci resta che attendere il prossimo 29 dicembre.