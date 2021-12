The Book of Boba Fett, Ming-Na Wen anticipa: 'La serie sarà ispirata ai gangster movie'

L'attrice Ming-Na Wen, che sarà Fennec Shand nella serie DisneyPlus The Book of Boba Fett, ha recentemente rivelato in un'intervista quali sono le ispirazioni principali della nuovo capitolo del franchise Star Wars, che secondo lei sarà più simile a "Il Padrino" e meno a "Il buono, il brutto e il cattivo".

La trilogia originale di Star Wars aveva permesso al suo creatore, George Lucas, di esplorare e rendere omaggio a molti apprezzati generi cinematografici, tra cui i western, ispirazione che abbiamo ritrovato anche nella serie DisneyPlus The Mandalorian. E con l'imminente debutto di Star Wars: The Book of Boba Fett, serie incentrata sul noto cacciatore di taglie, sarebbe lecito pensare che anche il nuovo capitolo del franchise segua quel percorso.

Ma l'attrice Ming-Na Wen ha recentemente rivelato che la serie potrebbe essere più in linea con "Il Padrino" che con i classici western, affermando che sarà "nel solco dei gangster movie, meno 'Il buono, il brutto e il cattivo' e più 'Il Padrino'".

Wen ha inoltre parlato del rapporto tra la sua Fennec Shand e il Boba Fett di Temuera Morrison: "Sono legati l'uno all'altra perché entrambi hanno avuto esperienze vicine alla morte. Sono entrambi cacciatori di taglie e aderiscono a valori come rispetto e onore. Lui l'ha salvata, c'è un debito da ripagare e i cacciatori di taglie onorano i loro debiti".

Non è l'unica intervista in cui l'attrice parla del rapporto tra i co-protagonisti: pochi giorni fa, infatti, l'attrice aveva spiegato perché Fennec e Boba Fett sono una famiglia disfunzionale.

La serie TV Star Wars: The Book of Boba Fett debutterà in streaming su DisneyPlus il 29 dicembre. Il nuovo trailer di Boba Fett sembra suggerire che la serie colmerà una grande lacuna nella timeline complessiva dell'universo di Star Wars.