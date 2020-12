The Book of Boba Fett, Ming-Na Wen commenta l'arrivo della nuova serie: 'Buone notizie'

I fan che hanno assistito al clamoroso finale della seconda stagione di The Mandalorian, dopo essere stati travolti da un'ondata di emozioni, hanno ricevuto un'altra sorpresa al termine dei titoli di coda: l'annuncio di The Book of Boba Fett. Inizialmente non era chiaro di cosa si trattasse, ma ora è ufficiale: sarà una nuova serie originale.

La serie, ambientata nella stessa timeline di The Mandalorian, sarà prodotta da Jon Favreau, Dave Filoni e Robert Rodriguez, e avrà tra i protagonisti, oltre a Temuera Morrison, anche Ming-Na Wen.

Quest'ultima, che interpreta Fennec Shand, ha pubblicato nella giornata di lunedì un tweet, ironizzando sull'eco che questo annuncio di Disney+ ha avuto sui social tra i fan della Galassia lontana lontana. Come possiamo leggere anche in calce alla notizia, Ming-Na Wen ha scritto: "Mi sono appena svegliata. C'è qualche buona notizia stamattina?"

Non si conoscono al momento ulteriori dettagli su The Book of Boba Fett. Sappiamo che la serie debutterà su Disney+ nel dicembre 2021, nello stesso periodo quindi dell'uscita della stagione 3 di The Mandalorian, anche se si tratta di due progetti diversi.

Saranno mesi, quindi, molto intensi per il franchise Star Wars, e c'è da aspettarsi a breve novità anche sulle altre serie in cantiere, prima tra tutte quella su Obi-Wan Kenobi.