The Book of Boba Fett, Ming-Na Wen e il dilemma dell'Avatar su Disney+: 'sono combattuta'

Il primo episodio di The Book of Boba Fett è finalmente arrivato su Disney+ il 29 dicembre con Temuera Morrison nei panni di Boba Fett e Ming-Na Wen nei panni di Fennec Shand, ed entrambi i personaggi sono ora disponibili come avatar Disney+. Questo potrebbe essere un piccolo inconveniente per Wen, dato che l’attrice è nota per diversi ruoli.

The Book of Boba Fett vede il leggendario cacciatore di taglie Boba Fett e il mercenario Fennec Shand nel mondo sotterraneo della galassia quando tornano alle sabbie di Tatooine per rivendicare il territorio un tempo governato da Jabba the Hutt e dalla sua associazione criminale.



Recentemente Wen è stata protagonista di un video per la promozione di The Book of Boba Fett e Star Wars: Galaxy's Edge, i fan più attenti sapranno che Wen ha anche doppiato Mulan nella versione originale, il che significa che ora può scegliere il suo avatar sul servizio di streaming tra due personaggi da lei interpretati, ma questo scelta è diventata un bel dilemma.



"Ora puoi scegliere un avatar #BobaFett o #FennecShand su Disney+", ha twittato ieri @bobafettfanclub. "Sono così combattuta! L’avatar di Mulan o Fennec su @disneyplus. Forse aggiungerò solo un altro profilo per Fennec", ha risposto Wen come potete vedere nel tweet in calce alla notizia.

L'attrice ha fatto il suo debutto in Star Wars nella prima stagione di The Mandalorian ed ora sta tornando nella galassia lontana lontana nella nuova serie dedicata a Boba Fett. Leggete la nostra recensione di The Book of Boba Fett, il primo episodio ha scontentato alcuni fan che lo hanno ritenuto noioso, voi invece che ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti!