The Book of Boba Fett, Ming-Na Wen: 'Fennec e Boba sono una famiglia disfunzionale'

Il 29 dicembre si avvicina, questa è una data segnata sul calendario di ogni fan di Star Wars dato che quel giorno uscirà il primo episodio di The Book of Boba Fett con protagonisti Temuera Morrison e Ming-Na Wen, proprio quest’ultima ha parlato della relazione tra i due personaggi in una recente intervista.

La prima stagione di The Mandalorian ha mostrato la partnership tra Boba Fett e Fennec Shand, mentre la seconda stagione della serie li ha visti abbracciare una nuova dinamica, legata da obiettivi comuni. La scena dopo i titoli di coda della seconda stagione di The Mandalorian è servita per annunciare l’arrivo di Star Wars: The Book of Boba Fett pronto ad approdare sui nostri schermi tra poco. Se non l'avete ancora fatto date un'occhiata al trailer di The Book of Boba Fett.



"La relazione tra lui e Fennec è unica tra i cacciatori di taglie", ha detto Wen ai microfoni di Total Film. "Perché molte volte lavoriamo da soli. Non ci piace la collaborazione. Non ci fidiamo di nessuno. È una famiglia molto disfunzionale, ma è una famiglia che onora un codice etico, e c'è una certa serie di regole che devi seguire ed è l'unico modo in cui funzionerebbe. Ed essere cacciatori di taglie, è molto importante. E penso che sia per questo che Fennec e Boba sono della vecchia scuola. Crediamo in quel codice di etica e ci rispettiamo a vicenda".



Total Film ha anche diffuso una nuova foto della serie, che potete vedere in calce alla notizia. "Sarà davvero interessante vedere come crescono le loro dinamiche in The Book of Boba Fett. Penso che sia tutto ciò che posso dire. Il resto è che dovete guardare. Non che siano i cattivi..", ha detto precedentemente Wen alla rivista Disney 23. “C'è sicuramente una partnership tra loro due [Fennec e Boba Fett]. Sono legati dal fatto che entrambi hanno vissuto un'esperienza di pre-morte". Recentemente è stato anche svelato il numero di episodi di The Book of Boba Fett, che come detto debutterà su Disney+ il 29 dicembre.