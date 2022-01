The Book of Boba Fett, Ming-Na Wen: 'Il finale sarà incredibile'

Mentre ancora si dibatte sul possibile buco di trama dell'episodio 4 di The Book of Boba Fett, Ming-Na Wen ha voluto rivelare ai fan che la serie tratta dal franchise di Star Wars ha ancora moltissime sorprese in serbo.

Parlando a RadioTimes.com, l'attrice che interpreta Fennec Shand ha anticipato che dopo aver visto il Capitolo 7 i telespettatori riusciranno a vedere l'intera serie sotto una luce completamente diversa. Anche se è stata attenta a non lasciarsi sfuggire alcuno spoiler, Wen ha sottilmente ammesso che alcuni elementi si evolveranno in modo completamente nuovo, il che renderà il rewatch di The Book of Boba Fett un'esperienza assai entusiasmante.

"Spero davvero che i fan avranno modo di rivedere la serie, soprattutto dopo aver visto il finale. Il finale sarà incredibile e permetterà ai telespettatori di vedere The Book of Boba Fett sotto una luce completamente nuova. Sai, sapendo come sono andate le cose devo stare davvero attenta e non spoilerare nulla. Posso dire colo che ci sono alcune cose che si sono incredibilmente evolute e molti altri elementi che entreranno in gioco poi. C'è veramente ancora tanto da scoprire".

Per ulteriori approfondimenti, se vi va, date uno sguardo alla recensione dell'episodio 4 di The Book of Boba Fett e fateci sapere nei commenti cosa ne pensate.