The Book of Boba Fett, Ming-Na Wen promuove lo show e Galaxy's Edge: "vivete l'avventura!"

Ming-Na Wen è protagonista insieme a Temuera Morrison dell’attesa serie The Book of Boba Fett ambientata nella galassia lontana lontana. L’attrice, interprete di Fennec Shand, si è recata allo Star Wars: Galaxy's Edge per promuovere lo show, essendo lei stessa una grande fan del franchise.

Mentre era lì, Wen ha visitato il trono visto in The Book of Boba Fett su cui possono sedersi anche i visitatori, e Disney Parks ha condiviso sui social un nuovissimo video che potete vedere qui sopra, per promuove sia le attrazioni di Galaxy's Edge che la nuova serie. Scoprite dove The Book of Boba Fett è collocata nella timeline di Star Wars nel nostro approfondimento.



Ming-Na Wen nel video ci parla di come è possibile diventare eroi o mercenari sul pianeta Batuu a Disneyland, spiega che è possibile customizzare i propri droidi e cenare in una cantina simile a quelle viste nel franchise. Galaxy's Edge è stato annunciato per la prima volta nel 2015 ma è stato ufficialmente aperto al pubblico nel 2019, un periodo davvero sfortunato per lanciare un’attrazione del genere dato che dopo pochi mesi il parco a tema è stato costretto a chiudere a causa della pandemia di coronavirus. Grazie ai protocolli di distanziamento sociale e alle vaccinazioni, i parchi hanno potuto riaprire anche se la diffusione della variante Omicron preoccupa.



Intanto però i fan sono rimasti delusi dalla premiere di The Book of Boba Fett, un nuovo episodio viene rilasciato ogni mercoledì su Disney+.