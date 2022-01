The Book of Boba Fett, Ming-Na Wen ringrazia i fan: 'mi scaldate il cuore!'

I fan di The Book of Boba Fett hanno accolto con entusiasmo Ming-Na Wen e la sua interpretazione di Fennec Shand nella serie Disney+ e l’attrice ha recentemente colto l’occasione per ringraziare il pubblico che la sta sommergendo di messaggi d'amore.

The Book of Boba Fett è certificata fresh su Rotten Tomatoes, lo spin-off di The Mandalorian con protagonista Boba Fett di Temuera Morrison sta convincendo gli spettatori ed è una cosa che l'attrice riconosce visto il supporto e l'affetto a lei riservato.



"È stato meraviglioso perché i fan adorano lo spettacolo, stiamo ricevendo un feedback così positivo e questo mi scalda il cuore perché questo spettacolo è così speciale per me", ha detto Wen a Good Morning America's GM3: What You Need to Know. "Il pubblico ama Fennec, il che è un vantaggio in più. Tutti sapevano che Boba Fett era il personaggio leggendario dello show, ma è bello poter emergere con un nuovo personaggio".



L’attrice è una super fan di Star Wars da sempre, Wen ha doppiato Shand nella serie animata The Bad Batch prima di prendere il suo posto al fianco di Fett nel live-action creato da Jon Favreau e Robert Rodriguez. Voi che cosa ne pensate della sua interpretazione e del suo personaggio? Fatecelo sapere nei commenti e non perdetevi la nostra recensione del quinto episodio di The Book of Boba Fett che ha debuttato su Disney+ lo scorso 26 gennaio 2022.