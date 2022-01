The Book of Boba Fett, Ming-Na Wen rivela: 'Da tutta la vita mi preparo per questo ruolo'

Ming-Na Wen ha parlato spesso del suo amore per la saga di Star Wars e della gioia nell'interpretare Fennec Shand nella serie TV The Book of Boba Fett. In una recente intervista, l'attrice cinese naturalizzata statunitense è tornata a parlare della sua esperienza sul set della serie DisneyPlus, rivelando nuovi dettagli sul suo personaggio.

"Sto vivendo di nuovo la mia infanzia. E' fantastico!" ha dichiarato Ming-Na Wen in un'intervista, raccontando che adesso ha la possibilità di rivivere la sua passione per Star Wars anche insieme ai figli: "Ho cresciuto un nerd e un non-nerd, quindi è divertente vedere le loro diverse reazioni a quest'intera esperienza".

L'attrice ha commentato nuovamente le differenze tra le serie TV The Book of Boba Fett e The Mandalorian: "The Mandalorian era più ispirata al cinema dei grandi western" ha dichiarato, affermando che la nuova serie, con le sue lotte di potere tra bande criminali, incorpora una componente più vicina ai gangster movie. Nei giorni scorsi, il terzo episodio della serie ha evidenziato il collegamento tra Boba Fett e The Mandalorian.

Parlando della forte presenza del suo personaggio, Ming-Na Wen ha parlato dell'essenza di Fennec Shand rivelando che uno dei suoi punti di forza nell'interpretazione è proprio l'essere stata a lungo fan di Star Wars: "Penso che uno dei miei vantaggi sia l'essere stata fan di Star Wars per decenni, è come se mi fossi preparata per un'intera vita a raccontare la storia di Fennec Shand".

"Molte cose di lei mi sono molto familiari" ha proseguito l'attrice. "Anch'io sono una donna che ha bisogno di lottare e farsi un nome da sola e di sforzarsi oltre ogni previsione". Ming-Na Wen si è detta "orgogliosa" di interpretare un personaggio nuovo nell'universo di Star Wars, apparso per la prima volta proprio in The Mandalorian.

La star ha parlato anche del rapporto con Temuera Morrison, l'attore che interpreta Boba Fett: "Io e Temuera abbiamo una chimica meravigliosa e fuori dal set siamo diventati grandi amici. Abbiamo un bel rapporto e scherziamo molto tra di noi. Credo che questo si sia visto anche nel divertente rapporto tra Boba e Fennec".

Mentre per quanto concerne ciò che ci aspetta nelle prossime puntate di The Book of Boba Fett, ha svelato: "Una delle cose meravigliose di Jon Favreau, Dave Filoni e Robert Rodriguez è che sono anche loro fan sfegatati di Star Wars. Con la sinergia tra loro che stanno dietro le quinte e sanno che cosa i fan vorrebbero vedere, penso che i fan avranno delle bellissime sorprese. C'è roba grossa in arrivo! Questo è tutto quello che posso dire".

Di recente, Ming-Na Wen aveva parlato proprio del finale dello show e, in risposta alle polemiche di alcuni fan aveva detto che il finale di The Book of Boba Fett farà cambiare idea a molti.