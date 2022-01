The Book of Boba Fett, Morrison e Ming-Na Wen: 'Ecco chi vorremmo rivedere in un cameo'

Dopo un esordio sorprendente, The Book of Boba Fett prosegue su Disney+. Da quel che sappiamo lo show vedrà più di un cameo di personaggi provenienti dall'Universo di Star Wars. Durante un'intervista con Comic Book, si è provato invano a scoprire qualcosa da Temuera Morrison e Ming-Na Wen. I due hanno però rivelato chi vorrebbero vedere.

Infatti, se da un lato non possono concedere spoiler, dall'altro gli attori hanno potuto convenire qual è il personaggio che troverebbero interessante da far incontrare ai loro Boba Fett e Fennec Shand. "Ci sarebbero così tanti [personaggi] sto pensando... alla nostra linea temporale. C'è ancora Darth Vader. Ecco la mia lista dei desideri", ha detto Ming-Na Wen. "Guarda, non sto rivelando nulla. No? Dove ci troviamo con la nostra linea temporale, chi non è ancora morto? [vorrei] solo tutti gli OG. Li adorerei. Li amo tutti." Ovviamente il suo collega si è detto subito d'accordo con lei. "Sì, Darth [Vader]" ha concordato Morrison. "Credo che Boba abbia lavorato per Darth per un po', no?"

E in effetti non sbaglia. Mentre nei film Darth e Boba si sono incontrati solo in The Empire Strikes Back, dove il cacciatore di taglie era stato reclutato per dare la caccia a Han Solo e Luke Skywalker, nei fumetti e nei prodotti d'animazione i due hanno un rapporto sicuramente più importante. E si tratta di connessioni a cui, in realtà, The Book of Boba Fett sta già attingendo.

La sua introduzione potrebbe essere semplice attraverso l'uso dei flashback. Infatti in teoria Darth Vader è tecnicamente morto nel periodo in cui si svolgono The Mandalorian e The Book of Boba Fett, e quello del flashback sarebbe un metodo semplice ma efficace per riportarlo. E voi, vorreste rivederlo?

Nel frattempo, in attesa della prossima puntata, vi raccontiamo cosa ne abbiamo pensato dell'episodio 2 di The Book of Boba Fett!