The Book of Boba Fett, Mos Espa nelle nuove immagini dell'episodio 3

Mercoledì 12 gennaio ha debuttato su Disney+ il terzo episodio della prima stagione di The Book of Boba Fett, la nuova serie tv dello Star Wars Universe con protagonista il personaggio interpretato da Temuera Morrison. Il nuovo episodio s'intitola Le strade di Mos Espa e proprio il porto spaziale è visibile nelle nuove immagini.

Non proseguite nella lettura della news nel caso non abbiate ancora visto i primi episodi di The Book of Boba Fett.



Lord Boba Fett (Morrison) e il suo braccio destro, il Maestro Assassino Fennec Shand (Ming-Na Wen) hanno rivendicato il territorio un tempo governato da Jabba the Hutt. Sospettando che il sindaco Mok Shaiz (Robert Rodriguez) o i cugini del signore del crimine gemello di Jabba siano le menti dietro l'attentato alla sua vita da parte dell'Ordine del Vento Notturno, Boba Fett scopre chi davvero è coinvolto: il Pyke Syndicate.



Le nuove immagini di Le strade di Mos Espa - che potete trovare a questo link - mostrano Fett e Shand insieme alle loro guardie mentre pattugliano le strade e affrontano la banda di cyborg che rubano al commerciante d'acqua Lortha Peel (Stephen Root). Necessitando di un esercito Fett avvicina la gang e li manda in cerca del sindaco in fuga. Nel frattempo un attore potrebbe aver anticipato la sua presenza in The Book of Boba Fett. Di chi si tratta?



Su Everyeye potete leggere i segreti dietro la colonna sonora di The Book of Boba Fett.