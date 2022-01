The Book of Boba Fett, non solo Ming-Na Wen: coinvolta un'altra star di Agents of SHIELD

Se siete dei fan di due dei franchise più in vista del momento, Marvel e Star Wars, avrete sicuramente apprezzato Ming-Na Wen in The Book of Boba Fett ma a quanto pare, l'interprete di Fennec Shand non è l'unico membro di Agents of SHIELD ad essere coinvolto nello show targato Disney+.

L'ultimo episodio (qui trovata la nostra recensione di The Book of Boba Fett 1x04) è stato infatti diretto da Kevin Tancharoen, una vecchia conoscenza della serie ABC, nonchè fratello di Maurissa Tancharoen, showrunner proprio di Agents of SHIELD.

Kevin ha anche diretto 16 episodi della produzione Marvel a partire da "Face My Enemy" della seconda stagione (che è stato un vero e proprio successo per la Wen), passando poi per il centesimo episodio dello show, "The Real Deal", e ha anche avuto l'onore di dirigere il suo finale "What We're Fighting For".

"Episodio 4: The Gathering Storm. L'episodio che ho diretto per @thebookofbobafett è uscito OGGI su @disneyplus !! Spero che vi piaccia! Mi sono divertito moltissimo a filmarlo e ad essere parte dell'universo di @starwars" ha scritto il regista su Instagram, come potete vedere nel post riportato in calce alla notizia.

Kevin Tancharoen non è l'unico nome di tutto rispetto scelto per The Book of Boba Fett. Alla regia di alcuni episodi si sono avvicendati anche Robert Rodriguez e Steph Green. Addirittura si parla di un possibile coinvolgimento di Bryce Dallas Howard, sebbene non sia ancora chiaro quale episodio abbia diretto.