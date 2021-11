The Book of Boba Fett, nuove foto dal set della serie DisneyPlus

Il debutto della serie TV The Book of Boba Fett su DisneyPlus si avvicina: nel numero di Empire in cui troviamo The Book of Boba Fett in copertina, il magazine ha pubblicato in esclusiva due foto dal set dell'attesissima serie Star Wars.

Sappiamo che Jon Favreau e Dave Filoni hanno accolto nel loro team di produttori esecutivi anche Robert Rodriguez, con i quali aveva già collaborato quando ha diretto l'episodio 6 della seconda stagione di The Mandalorian.

Ed è proprio Rodriguez uno dei soggetti al centro delle due nuove foto diffuse in esclusiva dal magazine britannico Empire. Nelle immagini che trovate in calce all'articolo, vediamo il regista al centro del set mentre brandisce un'arma, probabilmente mentre dà indicazioni a uno degli attori sulla scena da girare. Nella seconda foto è ritratto invece il duo di protagonisti della serie, ovvero il Boba Fett di Temura Morrison e la mercenaria Fennec Shand interpretata da Ming-Na Wen, in quella che sembra essere la medesima ambientazione.

The Book of Boba Fett esordirà in streaming su DisneyPlus il 29 dicembre e promette di mostrarci da nuove angolazioni l'universo di Star Wars. Dopo l'uscita del trailer di The Book of Boba Fett, in molti si sono chiesti se nella serie Star Wars ci sarà un cameo di Pedro Pascal. Non ci resta che attendere l'uscita della serie a fine anno per scoprirlo!