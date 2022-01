The Book of Boba Fett, oggi su Disney+ un nuovo capitolo: ecco la durata dell'episodio 4

Da stamattina su Disney+ è disponibile l'episodio 4 della prima stagione di The Book of Boba Fett, la nuova serie tv dello Star Wars Universe creata da Jon Favreau e prodotta da Lucasfilm. Si tratta della seconda serie live action del franchise dopo The Mandalorian, di cui è uno spin-off. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler su The Book of Boba Fett. Su Everyeye trovate la recensione dell'episodio 3, disponibile dallo scorso 12 gennaio.



L'episodio 4 di The Book of Boba Fett vede il protagonista cacciatore di taglie (Temuera Morrison) reduce dalla resistenza all'ascesa nel territorio una volta occupato e governato da Jabba the Hutt. Nella puntata precedente Fett ha eliminato i gemelli Hutt dopo che la nuova banda di cyborg ha sconfitto Black Krrsantan. Ma ora sul pianeta è giunto un nuovo temibile nemico: Pyke Syndicate.



Uno scontro totale che potrebbe riservare inaspettate sorprese. Il cast di The Book of Boba Fett è composto da Temuera Morrison nel ruolo di Boba Fett e Ming-Na Wen nel ruolo di Fennec Shand.

Gli showrunner della stagione, composta da 7 episodi, sono Jon Favreau, Dave Filoni e Robert Rodriguez.

Il quarto episodio, descritto brevemente nella didascalia come:"Boba Fett collabora con Fennec Shand", ha una durata di 49 minuti ed è il secondo più lungo dopo l'episodio 2.



