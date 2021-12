The Book of Boba Fett su Disney Plus: 5 personaggi di Star Wars che non possono mancare!

A un anno di distanza dalla conclusione della seconda stagione di The Mandalorian, su Disney+ arriva una nuova serie ambientata nell'universo narrativo di Star Wars, parliamo ovviamente di The Book of Boba Fett. Questa serie spin-off ci porterà nuovamente a Tatooine dove seguiremo le avventure del leggendario cacciatore di taglie della galassia.

Sulla piattaforma streaming della Disney è già disponibile il primo episodio di The Book of Boba Fett, il quale ha una durata di 39 minuti, molto più corto rispetto alle premiere a cui eravamo stati abituati in questi anni su Disney+ (di solito veniva sfondato il muro dei 60 minuti).

Dopo averlo già incontrato nella seconda stagione di The Mandalorian, seguiremo Boba Fett nella sua scalata al potere: l'obiettivo è riempire il vuoto lasciato da Jabba the Hutt aprendo un negozio su Tatooine, e sperando di prendere il controllo del pericoloso mondo sotterraneo della galassia. Boba Fett è affiancato nella serie da Fennec Shand, leggendaria assassina interpretata da Ming-Na Wen. Shand è stata il ponte di Boba Fett nelle prime due stagioni del mondo di The Mandalorian e ora sarà il suo braccio destro.

Tra i personaggi che sicuramente non possono mancare in questa prima stagione (non sappiamo se ce ne sarà una seconda), possiamo citare Mando, ovvero Din Djarin, protagonista di The Mandalorian. Una sua apparizione potrebbe suggerire cosa aspettarci dalla terza stagione della sua serie. Sarebbe interessante poi la presenza di Cobb Vanth, che in The Mandalorian scoprivamo essere entrato in possesso dell'armatura di Boba Fett.



Bossk è un altro personaggio che potrebbe comparire: si tratta del cacciatore di taglie che compariva insieme a Boba Fett ne L'impero colpisce ancora, così come Cad Bane, personaggio amato dai fan e apparso sia in The Clone Wars che nella recente The Bad Batch. Infine, sarebbe sensazionale rivedremo la Qi'Ra di Emilia Clarke, personaggio poco approfondito apparso in Solo: A Star Wars Story.



Nell'attesa di gustarvi il primo episodio, recuperato il nuovo trailer natalizio di The Book of Boba Fett nel quale fa la sua comparsa un misterioso personaggio di Star Wars.