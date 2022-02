The Book Of Boba Fett: online i concept art dell'ultimo episodio

La prima stagione di The Book Of Boba Feet è arrivata alla sua conclusione, e il canale Twitter ufficiale di Star Wars ha così rilasciato online gli splendidi concept art di "In the Nane of Honor", di cui abbiamo parlato nella recensione di The Book Of Boba Fett 1x07 , ambientato tra le polverose strade di Mos Espa e che ci mostrano la città in guerra.

Questo finale di stagione ha messo a dura prova Boba Fett (Temuera Morrison) e Din Djarin (Pedro Pascal), chiamati a dover combattere i temutissimi droidi Skorpenek. Il primo concept art vede come protagonista proprio uno di questi Skorpenek pronto a colpire Mando che è invece steso a terra, probabilmente pochi istanti prima dell'intervento di Boba Fett e del piccolo Grogu.

Un altro concept art vede invece proprio il piccoletto insieme a Peli Motto (Amy Sedaris), raggiunta su Tatooine dopo lo sconvolgente cliffhanger che ha concluso l'episodio 6, arrivare a Mos Espa in fretta e furia nel bel mezzo della battaglia appena iniziata. Incerti su cosa riserverà il futuro a Grogu, i fan sono per ora felici di averlo rivisto.

Tra i numerosi combattimenti della battaglia finale non poteva di certo mancare quello con Cad Bane (Corey Barton), conclusosi con una sparatoria western in vecchio stile, e quello mozzafiato del Rancor contro gli Skorpenek. La spaventosa creatura era stata donata dagli Hutt a Boba, e in questo episodio si è presa la scena con il suo ritorno.