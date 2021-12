The Book of Boba Fett: Patton Oswalt aveva predetto come è sopravvissuto il personaggio

La serie TV Parks and Recreation potrebbe aver predetto il futuro per quel che riguarda il nuovo show di Disney+ The Book of Boba Fett. In particolare è il personaggio di Garth Blunden interpretato da Patton Oswalt a raccontare, in una visione perfetta, come Boba Fett sarebbe sopravvissuto dopo gli eventi de Il ritorno dello Jedi.

La serie di Star Wars, infatti, ci mostra come prima cosa il modo in cui il suo protagonista è sfuggito a una morte in quel momento data per certa dai fan. Nella prima scena lo vediamo nello stomaco del Sarlacc, mentre si "taglia fuori" da questo luogo e scava nella sabbia per tornare in superficie, con la sua mano guantata che improvvisamente spunta.

Si tratta di una scena praticamente uguale a quella che aveva descritto Blunden nell'episodio "Articolo II", in cui racconta in questo modo come immagina che Boba sia sopravvissuto: "Siamo vicini all'imboccatura della fossa di Sarlacc. Dopo poco, il guanto dell'armatura manaloriana di Boba Fett si aggrappa alla sabbia fuori dalla fossa di Sarlacc e il terribile cacciatore di taglie si solleva fuori dalla grande bocca della bestia della sabbia." Una descrizione pressoché perfetta.

A far notare questa somiglianza è stata la pagina Twitter Lights, Camera, Pod, che ha condiviso un montaggio della sequenza della serie insieme alle parole di Oswalt in Parks and Recreation. Il tweet ovviamente è stato ricondiviso anche dall'attore stesso, che si è preso il merito della scena e della spiegazione data dagli sceneggiatori della serie TV.

Intanto i fan iniziano ad esprimersi su The Book of Boba Fett, definendo il nuovo prodotto targato Disney+ noioso. Voi cosa ne pensate?