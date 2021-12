The Book of Boba Fett, Patton Oswalt aveva predetto il prologo in Parks & Recreation

Il primo episodio di The Book of Boba Fett ha fatto il suo esordio su Disney+ nella giornata di ieri e nel corso di quest'ultimo abbiamo potuto scoprire molte cose riguardanti il ritorno di uno dei personaggi più amati dell'intero franchise di Star Wars. Tuttavia, possiamo notare che l'incipit dello show fu anticipato da Parks & Recreation.

In particolare ci stiamo riferendo al monologo di Patton Oswalt nel corso di una puntata della sit-com Parks & Recreation dove il suo personaggio espone una sua proposta alla Disney per il settimo episodio della saga di Star Wars, dopo l'annuncio dell'acquisto della Lucasfilm da parte della Disney alla fine del 2012. Ecco cosa esponeva Oswalt nello show: "Scivoliamo giù dopo aver visto i due soli gemelli di Tatooine e adesso siamo molto vicina alla gola del Sarlacc. Dopodiché il guanto corazzato dell'armatura Mandaloriana di Boba Fett fuoriesce dalla sabbia per aggrapparsi e uscire dalla gola del Sarlacc ed è così che il temuto cacciatore di taglie sfugge dalle fauci della bestia delle sabbie".

Proprio nel corso dell'episodio introduttivo di The Book of Boba Fett viene svelata una storia di Star Wars mai raccontata, ovvero il destino di Boba Fett dopo Il ritorno dello Jedi e la sua fuga dalle fauci del Sarlacc che lo aveva inghiottito all'inizio della pellicola del 1983. Attraverso le immagini del flashback, scopriamo che la Disney non si è poi molto discostata dalle parole di Oswalt in Parks & Recreation, così l'attore è intervenuto su Twitter per dire la sua.

"Dire che sono colpito è un eufemismo. Sì, The Book of Boba Fett spacca. Non c'è di ché".

Inoltre, nella puntata c'è spazio anche per un rimando a Star Wars: Episodio II - L'attacco dei cloni, con un'apparizione di Boba Fett bambino e di suo padre, Jango Fett (sempre interpretato da Morrison), decapitato durante la Prima Battaglia di Geonosis. Su queste pagine potete leggere la nostra recensione della premiere di The Book of Boba Fett.