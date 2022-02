The Book of Boba Fett, perché Boba si è defilato così tanto negli ultimi episodi?

Sembra un paradosso, ma da quando Boba si è fatto da parte negli ultimi due episodi e in vista del finale, The Book of Boba Fett sta andando decisamente meglio in termini di gradimento di pubblico. Sarà per il ritorno di vecchi personaggi di Star Wars? La dimostrazione del fallimento del suo personaggio? O per il finale che si sta preparando?

Il fandom riponeva grandissime aspettative in Boba Fett, se non completamente deluse comunque non soddisfatte, per gran parte dei fan, dagli episodi visti finora della nuova serie a lui dedicata. O quasi. Da che abbiamo memoria, da quando cioè la Disney aveva preso il timone della Lucasfilm annunciando una notevole espansione del franchise fra trilogie, spin-off e serie televisive, un titolo interamente dedicato al cacciatore di taglie nemico giurato di Han Solo era ciò che intrigava di più gli spettatori. Il progetto sarebbe dovuto essere inizialmente un film, il terzo del filone degli A Star Wars Story dopo l’enorme successo di Rogue One. Ma il fallimento di Solo, invece, aveva affossato i piani della major, portandola a posticipare il progetto.

Poi fu la volta di The Mandalorian, forse il titolo più apprezzato del nuovo corso del franchise e in grado addirittura di creare una sotto-timeline tutta sua, con alla guida la sapiente produzione di Dave Filoni e Jon Favreau e di registi d’eccezione come Robert Rodriguez. Lì divenne chiaro: quella dedicata a Boba sarebbe stata una serie, diretta emanazione di quella sul Mandaloriano dopo l’incontro fra i due nella seconda stagione. Ora però, quella magia sembra essersi rotta, da quando cioè si è avverato il ritorno di QUEL personaggio in The Book of Boba Fett. Ora fate attenzione, perché seguono spoiler.

A partire dall’episodio cinque, Mando ha preso completamente il posto di Boba in The Book of Boba Fett, dopo che in molti avevano auspicato a un suo ritorno per salvare la serie. Il grande problema, sollevato da alcuni, è che se l’armatura scintillante di Djarin ha portato il vecchio lustro del suo standalone, dall’altro ha tolto spazio a Boba, facendo di fatto sfigurare Temuera Morrison. Ovviamente però, la Disney non ha risposto alle esigenze degli spettatori: banalmente, gli episodi erano già tutti girati. L’impressione sembra dunque quella di voler creare un’alternanza di show in cui i due personaggi siano egualmente protagonisti come superstiti di Mandalore, nonché per preparare quanto potrebbe accadere nel finale di The Book of Boba Fett.

Da un lato, un suo ritorno in pompa magna sul trono di Tatooine, pronto allo scontro finale con il sindacato Pyke, sembra inevitabile. Dall’altro, oltre a indorare al pubblico l’operazione bifronte di Favreau e Filoni, vanno considerati i cameo quotati in The Book of Boba Fett, con un grande nome che potrebbe tornare nel finale. Da un lato c’è Grogu accompagnato da Luke Skywalker in The Book of Boba Fett. Ma dall’altro, alcuni insider danno per certa la presenza di Han Solo, cosa che potrebbe risultare di difficile pacificazione con Boba, nonostante la mediazione di Mando. Insomma, i fattori da considerare sono tanti: troveranno risposta fra quattro giorni soltanto.