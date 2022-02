The Book of Boba Fett, perché il Mandaloriano ha avuto così tanto spazio?

La presenza di Din Djarin in The Book of Boba Fett - sperata, sognata, infine soddisfatta - è stato il grande jolly capace di risollevare una serie inizialmente demotivata, anche se ha completamente rubato la scena a Boba, lamentano alcuni. Il suo ruolo di collante della nuova era Star Wars fa ben sperare su una possibile nuova trilogia.

Avevamo a lungo sperato ed elucubrato sul ritorno di Mando nella nuova serie Star Wars: la sua presenza, al fine più che riconfermata, ci ha condotto a un finale esplosivo per The Book of Boba Fett, che secondo l’opinione di molti fan – gli stessi che, anche giustamente, fino a qualche episodio prima, non erano contenti della resa di Boba – ha surclassato qualunque conclusione di memoria recente. Eppure, persino nelle più alte sfere del giornalismo cinematografico e internazionale, si dibatte con forza se il suo ritorno abbia "rovinato" The Book of Boba Fett o meno. Il problema, sostengono alcuni, risiederebbe proprio nell’incapacità di Disney di portare avanti show e pellicole sui personaggi storici della saga, chiamando in aiuto questa pur graditissima new entry nonostante proprio Temuera Morrison avesse affermato: “Questo è il libro di Boba, queste pagine sono dedicate a lui e lui soltanto”.

Quella di Mando però, non è stata affatto una visita saltuaria: tutt’altro. A partire da quel finale dell’episodio quattro che lo richiamava palesemente a raccolta, il Mandaloriano si è preso (quasi esclusivamente) la scena per le successive due puntate. “Il quinto episodio non sembra neanche preso da Boba, ma dalla terza di The Mandalorian”, hanno affermato in molti, a ragione. Il sesto non è stato da meno, riannodando le fila di personaggi già visti nella saga originale e tornati nella seconda stagione sul Mandaloriano, da Ahsoka a Grogu, fino ad arrivare soprattutto a un (quasi) inquietante Luke Skywalker ricreato in CGI. Solo il finale di stagione è riuscito a dare spazio a entrambi i Cavalieri vestiti di beskar, riconoscendo giustizia a Boba con l’epico duello western con Cad Bane.

Perché tutto questo? Certo, lo sapevamo fin dall’inizio: la serie su Boba appartiene a un sotto-franchise semiufficiale creato da Dave Filoni e Jon Favreau a partire dal Mandaloriano, di cui farà parte anche l’attesa Ahsoka. E certo, la sua presenza prepara la trama della terza stagione di The Mandalorian. Ma in un certo senso, si potrebbe quasi dire che il sotto-franchise sia diventato a tutti gli effetti il franchise principale. Dopo il disastro – non di botteghino, ma di accoglienza da parte del fandom – della trilogia sequel, solo la serie su Din Djarin è riuscita a rifondere fiducia nel cuore dei fan. Il viandante dall’armatura scintillante sembra ora diventato il jolly da giocare in ogni storia: un Magnifico Straniero alla Clint Eastwood, che porta il suo aiuto dove c’è bisogno senza fare questioni di bandiera – Jedi o Mandaloriani che siano – e perfettamente in linea con l’aura western che avvolgeva la sua serie.

Ma, ancor più importante, sembra essere il punto di partenza non solo per la rifondazione di Mandalore grazie alla dark saber, quanto persino dell’Ordine dei Jedi – più precisamente, nella persona di Grogu – di cui si vocifera in una nuova, possibile trilogia cinematografica. A rivelare quello che per ora è solo un rumor la giornalista Joanna Robinson di Vanity Fair, ma se si dovesse dimostrare vero, non potremmo pensare a una coppia migliore di Grogu e Mando per portarla avanti (stavolta) con successo. Basti solo pensare all’importanza conferitagli nel canone con le copertine commemorative di The Mandalorian per il 50esimo anniversario dalla fondazione della Lucasfilm. Non un segnale come un altro. Voi cosa vorreste? Ditecelo nei commenti!