The Book of Boba Fett: tutti i personaggi che potrebbero apparire nell'epico finale!

The Book of Boba Fett 6 ha sfoggiato una valanga di camei più o meno inaspettati, ma il finale di stagione della nuova serie di Star Wars in programma per la prossima settimana promette una vera e propria abbuffata di eroi e cattivi.

Come se fosse un vero e proprio 'The Book of Boba Fett-Endgame', i fan infatti si aspettano un finale degno dell'enorme quantità di carne sul fuoco messa a cuocere nelle precedenti puntate, dato che la serie Disney+ potrebbe riunire un gruppo di eroi di Star Wars per una guerra epica e totale contro il Pyke Syndicate. Per questo motivo abbiamo riunito in un unico elenco tutti i personaggi che potrebbero apparire nella battaglia finale di The Book of Boba Fett:

Fennec Shand : il fedele braccio destro e socia di Boba Fett non potrà mancare alla resa dei conti col Sindacato Pyke, ed è assai probabile che si dimostrerà ancora una volta una preziosa e indispensabile alleata del personaggio principale della serie.

: il fedele braccio destro e socia di Boba Fett non potrà mancare alla resa dei conti col Sindacato Pyke, ed è assai probabile che si dimostrerà ancora una volta una preziosa e indispensabile alleata del personaggio principale della serie. Black Krranstan : uno dei tanti personaggi offerti da The Book of Boba Fett è stato Black Krranstan, un guerriero Wookie che prima della serie tv di Disney+ era apparso solo in alcuni fumetti di Star Wars pubblicati dalla Marvel. Con la sua forza colossale e i suoi tirapugni elettrificati, il cacciatore di taglie è una forza della natura da non sottovalutare e un personaggio di cui Boba Fett avrà sicuramente bisogno nel corso della battaglia finale.

: uno dei tanti personaggi offerti da The Book of Boba Fett è stato Black Krranstan, un guerriero Wookie che prima della serie tv di Disney+ era apparso solo in alcuni fumetti di Star Wars pubblicati dalla Marvel. Con la sua forza colossale e i suoi tirapugni elettrificati, il cacciatore di taglie è una forza della natura da non sottovalutare e un personaggio di cui Boba Fett avrà sicuramente bisogno nel corso della battaglia finale. Cobb Vanth : il finale del sesto episodio della serie sembrerebbe aver suggerito che lo sceriffo è sopravvissuto al colpo inferto da Cad Bane, e quindi è probabile che il personaggio interpretato da Timothy Olyphant si presenterà per sostenere Boba Fett insieme agli abitanti di Mos Pelgo: sarebbe un vero e proprio momento western in stile 'arrivo della cavalleria'.

: il finale del sesto episodio della serie sembrerebbe aver suggerito che lo sceriffo è sopravvissuto al colpo inferto da Cad Bane, e quindi è probabile che il personaggio interpretato da Timothy Olyphant si presenterà per sostenere Boba Fett insieme agli abitanti di Mos Pelgo: sarebbe un vero e proprio momento western in stile 'arrivo della cavalleria'. Il Mandaloriano e Grogu : da spin-off di The Mandalorian e grosso antipasto in attesa della terza stagione della serie di Jon Favreau, The Book of Boba Fett è stato originale e sorprendente nel modo in cui ha costruito le fondamenta per le prossime avventure di Din Djarin, e sarà interessante scoprire quale traiettoria disegnerà il finale per lui e per Grogu.

: da spin-off di The Mandalorian e grosso antipasto in attesa della terza stagione della serie di Jon Favreau, The Book of Boba Fett è stato originale e sorprendente nel modo in cui ha costruito le fondamenta per le prossime avventure di Din Djarin, e sarà interessante scoprire quale traiettoria disegnerà il finale per lui e per Grogu. Boba Fett: il protagonista di The Book of Boba Fett è stato assente negli ultimi due episodi della sua serie, quindi da lui nella puntata finale i fan si aspettano cose degne della sua leggenda.

Cosa ne pensate? Ditecelo nella sezione dei commenti. The Book of Boba Fett andrà in onda mercoledì 9 febbraio.