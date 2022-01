The Book of Boba Fett, QUEL personaggio potrebbe comparire e guidare una nuova nave?

Din Djarin è sicuramente uno dei nuovi personaggi dell’universo di Star Wars più amati grazie a The Mandalorian la cui terza stagione è attesissima dai fan per scoprire che cosa accadrà al nostro eroe. Tuttavia, Din potrebbe tornare in scena prima e più precisamente nei prossimi episodi di The Book of Boba Fett.

Secondo quanto riportato da Bespin Bulletin, in seguito alla distruzione della Razor Crest nella seconda stagione di The Mandalorian, il cacciatore di taglie piloterà una nuova nave. In particolare, secondo il sito, Din piloterà un Naboo N-1 Starfighter, un tipo di nave originariamente introdotto nella trilogia prequel e da allora apparso in tutto il canone.



Questo dettaglio è interessante soprattutto se si considera il quarto episodio di The Book of Boba Fett e la scena finale che includeva il tema musicale di Din e forse suggeriva un'apparizione dal personaggio nei prossimi episodi prima della conclusione dello show Disney+. Dopotutto le voci su una sua apparizione si rincorrono da mesi.



"Non posso dire nulla", ha detto Temuera Morrison in una recente intervista. "Ma abbiamo alcune cose meravigliose in serbo. Non voglio dire troppo a riguardo perché faremo tutti questo viaggio insieme e ogni piccola informazione è piuttosto preziosa ora".



Se Din non finisse per pilotare un Naboo N-1 e comparire in The Book of Boba Fett, c'è sempre la terza stagione di The Mandalorian le cui riprese sono iniziate l'anno scorso e sono attualmente in corso. Nuovi episodi di The Book of Boba Fett vengono rilasciati ogni mercoledì su Disney+.